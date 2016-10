National Geographic 07:10 bis 07:35 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Fallen, Schweben, Kleben GB 2014 2016-11-14 06:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Wissenschaft von der Straße - für Tim Shaw hat das nichts Abfälliges. Im Gegenteil: Hier läuft der Technikfreak zu Höchstform auf. So geht es in dieser Folge um die Power von handelsüblichem Klebstoff. Und den testet Tim, am liebsten mit ganz normalen Menschen, die diesen auch sonst verwenden. Eher ungewöhnlich sind Raketenstiefel, doch auch die lassen sich auf der Straße bestens testen. Außerdem nimmt Tim Trockeneis unter die Lupe. Und er fragt sich, was man mit Hotdogs alles so anstellen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: None of the Above

