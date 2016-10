KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Alien Surfgirls Alte Rivalinnen / Hochspannung AUS 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Alte Rivalinnen: Am Strand von Lightning Point findet der alljährliche Surf-Wettkampf der Mädchen statt. Zoey hat zunächst keine Lust mitzumachen. Die unglückliche Trennung von Brandon macht ihr nach wie vor zu schaffen. Doch Kiki kann sie schließlich doch zur Teilnahme überreden. Amber und Kiki scheiden früh aus. Schon bald läuft alles auf ein Finale zwischen Zoey und Madison hinaus. Behält Zoey die Nerven? Spielt Madison wieder mit fiesen Psycho-Tricks? Hochspannung: In seinem Machtrausch lädt Brandon sich viel zu häufig auf. Bei einem Besuch im Diner passiert es dann. Er ist so voller Energie, dass das ganze Lokal plötzlich unter Strom steht. Während alle außer Brandon in Panik aus dem Diner rennen, erkennen Kiki und Zoey den Ernst der Lage. Durch die Hintertür gelangen sie unerkannt in den Diner und entziehen Brandon die überschüssige Energie. Dabei kommt es zu einer abrupten Entladung. Scheiben zerbersten und Kiki und Zoey sind in Plasmaform vor den Augen aller sichtbar. Zum Glück ahnt niemand, dass es sich dabei um die beiden gehandelt hat, aber ihre Lage spitzt sich zu. Zumal nun auch Sergeant Olivia Mitchell, Ambers Mutter, ihre Anstrengungen verstärkt, das Geheimnis der ungewöhnlichen Vorkommnisse zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucy Fry (Zoey) Jessica Green (Kiki) Philippa Coulthard (Amber Mitchell) Kenji Fitzgerald (Luca) Andrew J. Morley (Brandon) Paige Houden (Madison) Simone Bennett-Smith (Sgt. Olivia Mitchell) Originaltitel: Lightning Point Regie: Colin Budds Drehbuch: Max Dann, Sam Carroll Musik: Ric Formosa, Ricky Edwards, Titelthema: "Ocean Blue" by P. Dacy, D. Cameron & J. Bond