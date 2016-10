Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Folge: 14 Chris GB 2008 Merken Chris fliegt von der Schule und muss sich von nun an mit dem Alltagsleben rumschlagen. Nach einem Termin beim Arbeitsamt bekommt er einen Job in einer Agentur, die alles Mögliche an den Mann bringt. Hauptsache gewinnbringend. Nach anfänglichen Schwierigkeiten meistert er diesen Job auf Chris-typische Art und wird zu einem echten Verkaufscrack. Er verliebt sich in Jal und die beiden ziehen in eine kleine Wohnung. Doch dann taucht plötzlich Angie auf. Cassie, die von der Sache Wind bekommt, erzählt es Jal brühwarm weiter. Diese rastet aus und verlässt Chris. Jal, die Chris Halt gegeben hat, fehlt ihm plötzlich. Und so allmählich fängt Chris alles wieder an zu entgleiten. Aber er begreift, dass es für ihn nur einen Weg gibt, dieser Misere zu entkommen. Er muss kämpfen. Und so versucht er Jal wieder zurück zu gewinnen. Wird es ihm gelingen? Und dann ist ja auch noch die kleine Überraschung, dass Jal von ihm schwanger ist, es aber bisher für sich behalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Dev Patel (Anwar Kharral) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) Larissa Wilson (Jal Fazer) Sam Alexander (Jon) Josie Long (Josie) Originaltitel: Skins Regie: Harry Enfield Drehbuch: Bryan Elsley, Ben Schiffer, Jamie Brittain Musik: Matthew Simpson Altersempfehlung: ab 16