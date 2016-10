Nick 19:05 bis 19:35 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Folge: 34 Der Fluch der Wissenschaft USA 2014 Merken Nicky, Dicky und Dawn wollen Rickys Zweifel an übernatürlichen Dingen ausräumen. Als sie mit ihrer Überzeugungsarbeit jedoch zu weit gehen, ziehen sie Science Bob zu Rate, damit Ricky in die Realität zurückfindet. Stargast: Science Bob In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Kyla-Drew (Mae Valentine) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: David Kendall Drehbuch: Amy Pittman Musik: Scott Clausen Altersempfehlung: ab 6