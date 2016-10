Nick 17:10 bis 17:35 Jugendserie Die Thundermans Folge: 22 Vier Supis und ein Baby USA 2014 Merken Phoebe hat einen neuen Schwarm, Dylan. Als sie versucht, gemeinsame Interessen herauszufinden, erzählt er ihr von seinem kleinen Bruder, der noch ein Baby ist, und auf den er oft nach der Schule aufpasst. Phoebe improvisiert, in der Bemühung eine Gemeinsamkeit zu finden, die Geschichte, dass auch sie mit ihren kleineren Geschwistern immer in den Park ginge und schon steht die erste Verabredung. Als sie nach Hause kommt, haben Nora und Billy allerdings gerade Hausarrest bekommen, weil sie beim Spielen mit Noras Laseraugen die halbe Einrichtung kaputt gemacht haben. Max hat eigentlich vor, den Safe von Dark Mayhem zu knacken, den er ersteigert hat, und Hank und Barb fahren trotz Hanks Konsumsucht in ein riesiges Einkaufszentrum. Eigentlich will Max, dass die Kleinen ihm beim Öffnen des Safes helfen, doch Phoebe entführt sie kurzerhand in den Park. Dort läuft es für Phoebe zunächst ganz gut, denn sie erfährt von Dylan, dass er sie hübsch findet und Billy und Nora beschäftigen sich mit dessen Bruder Rusty. Als Max allerdings kommt, um seine Geschwister zurückzuholen, kommt es zu einer Verwechslung. Statt dem Spielzeugkinderwagen von Nora schnappt er sich den Kinderwagen, in dem Rusty liegt und geht nach Hause. Als Phoebe das merkt, muss sie das möglichst kaschieren, bis Max schließlich zurückkehrt und sie die Puppe mit dem Baby wieder vertauschen kann. Dylan hält sie für verrückt und im Safe ist nur ein Boxhandschuh, der Max in den Schritt boxt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Jordan Fisher (Dylan) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Dan Serafin Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6