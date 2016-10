Nick 15:15 bis 15:35 Trickserie Willkommen bei den Louds Die Aprilscherz-Königin / Der Müsli-Rabauke USA 2016 Merken Jedes Jahr am 1. April müssen die Louds makabere Scherze von Luan ertragen. Doch dieses Jahr hat Lincoln einen Plan dagegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Altersempfehlung: ab 6