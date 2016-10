Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Western Australia mit Sophie Schütt D Merken Die Schauspielerin Sophie Schütt ist für "Anixe auf Reisen" in ihrer zweiten Heimat unterwegs - Western Australia. Es ist der größte Bundesstaat in Australien und bietet Abenteuer und Erholung. Wie begleiten die beliebte Schauspielerin auf eine Reise durch den australischen Outback - ein Highlight ist der Wave Rock. Ein gigantischer Fels, der wie eine Welle aussieht. Danach ein Spaziergang an der langen Küste des Staates. Sophie Schütt probiert den Nationalsport aus - das Surfen - und geht zusammen mit Delfinen schwimmen. Surfen kann man in Western Australia aber nicht nur auf dem Wasser, sie probiert es auch auf dem Sanddünen aus. Western Australia bietet also viele Möglichkeiten damit der Urlaub spannend bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen