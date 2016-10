Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Geiselnahme D 1996 Merken Herbert Kaufmann kommt mit einer angeblichen Stichverletzung in die Notaufnahme. Als Dr. Maibach die Wunde versorgt und feststellt, dass es eine Schußverletzung ist, will sie den Fall der Polizei melden. Doch Kaufmann ist schneller. Er zwingt sie mit Waffengewalt, den Mund zu halten. Nachdem Dr. Maibach den Mann versorgt hat und mit ihm die Notaufnahme verlassen will, ist diese bereits von der Polizei umstellt. Kaufmann nimmt Dr. Maibach und ein OP-Team als Geiseln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Mila Mladek (Dr. Maibach) Thure D. Riefenstein (Herbert Kaufmann) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Christian Stier Drehbuch: Neithardt Riedel