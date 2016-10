Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Uwe erfährt von Paolo, dass Zapf an seiner Lebensmittelvergiftung schuld ist und will ihn anzeigen. Doch gegen Zapf ist schwer anzukommen - er hat Verbündete ... Angie verfällt immer mehr der Spielsucht. Ihr Versuch, sich endlich Ronnie zu offenbaren, scheitert, weil sie in letzter Sekunde der Mut verlässt. Beim folgenden Besuch im Casino hat sie zwar mit Mink einen echten Glücksbringer an ihrer Seite, doch sie kündigt ihm an, dass dies das letzte Mal war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Luca Maric (Mink) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Rainer Ficklscherer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer