Kabel1 Doku 21:00 bis 21:45 Reportage Experience - Die Reportage Alex im Wunderland - Auf Tour mit dem Ramschkönig Alex im Wunderland - Auf Tour mit dem Ramschkönig D 2014 16:9 HDTV Merken Dem Laden von Deutschlands Ramschkönig Nr. 1, Alex Walzer, hat ein Wasserrohrbruch schwer zugesetzt. 3.800 qm Teppich müssen raus - doch der Laden soll geöffnet bleiben. Für die Zeit nach dem Umbau bricht der Ramschkönig auf zur Mega-Shoppingtour nach Holland in Europas größtes Warenlager. Auf 10.000 qm Ausstellungsfläche sind hier Unmengen von Schnäppchen und Restposten zu bestaunen. Eine Einkaufstour, die den Ramschkönig in einen echten Rausch versetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Experience - Die Reportage