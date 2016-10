Sat.1 23:25 bis 00:25 Magazin Focus TV - Reportage Verloren, verpfändet, versteigert! - Schnäppchenjagd auf Auktionen D 2016 16:9 HDTV Merken Es gibt nichts, was sich nicht versteigern lässt: Gebrauchte Unterwäsche, Schmuck, Smartphones, Luxus-Autos, Laptops, Uhren - all diese Gegenstände kommen regelmäßig bei Auktionen von Unternehmen wie der Lufthansa oder Pfandleihhäusern unter den Hammer. "FOCUS TV Reportage" begleitet Schnäppchenjäger und Auktions-Profis. Wem ist das Bieterglück hold? Und wer macht die besten Geschäfte - die Amateure oder die Profis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage

