Sat.1 13:00 bis 14:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2009 Die Schülerin Sylvia Hensel wird beschuldigt, ihren Bruder Dominik absichtlich mit einem Geländewagen angefahren zu haben, als Dominik auf einem Fahrrad unterwegs war. Er verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Kopfverletzungen. War ein vorausgegangener Streit das Motiv der Tat? Wo befindet sich das Tatfahrzeug jetzt? Und was ist an dem Gerücht dran, dass die Geschwister ein Liebespaar waren? Originaltitel: Richter Alexander Hold