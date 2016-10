RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2015 Merken Die Schüler beobachten ihre Lehrer beim Betriebsausflug. Finn ist erneut seiner Angst ausgeliefert. Pippi und David wollen im Stadtarchiv ein Geheimnis aufklären. Die Lehrer planen einen Betriebsausflug mit Geo-Caching. Für Martha die perfekte Chance um den Lehrern mal einen richtig guten Streich zu spielen. Die Schüler vertauschen die Koordinaten der Caches und verfolgen ihre Lehrer mit Handykameras bei ihrer Odyssee durch Erfurt. Dabei werden die Aktionen von Dr. Berger und Co. die ganze Zeit via Livestream für die Internatsschüler übertragen, die sich über die Lehrer lustig machen. Auch Finn wird mit einer Kamera ausgestattet. Aber Finn hat Schiss und begibt sich versehentlich genau in das Revier eines Jägers. Als Henk ihn aus der Situation rettet, vertraut Finn Henk sein größtes Geheimnis an. Im Internat ist ein Foto von Pippi aufgetaucht. Das Erschreckende: Das Foto ist über hundert Jahre alt. Pippi beschließt mit David, der Sache mit ihrer Doppelgängerin auf den Grund zu gehen. Remo gibt ihnen den Tipp im Stadtarchiv nach Antworten zu suchen. Dabei machen sie eine erschreckende Entdeckung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Timon Würrihausen (Finn) Angelika Böttiger (Liselotte Rottbach) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch