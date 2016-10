RTS Un 00:50 bis 02:00 Sonstiges The Strain Nuit zéro USA 2014 Untertitel Merken Lorsqu'un Boeing 777 atterrit à l'aéroport new yorkais JFK sans qu'aucun signe de vie n'en émane, Eph Goodweather, un scientifique spécialisé dans les épidémies et les attaques biologiques, est dépêché sur les lieux. A l'intérieur de l'avion, il découvre que tous les passagers sont morts, probablement tués par un étrange virus ou... un monstre non identifié. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Mía Maestro (Nora Martinez) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Jonathan Hyde (Eldritch Palmer) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Sean Astin (Jim Kent) Originaltitel: The Strain Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan, Greggory Nations Musik: Ramin Djawadi