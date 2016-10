RTS Un 14:55 bis 16:20 Sonstiges Temps nuageux avec risque d'amour USA 2014 Merken Deb rêve d'obtenir une bourse de recherche au centre de météorologie de son université à San Diego. Lorsque Quentin Sterling, le directeur de l'information d'une chaîne locale, lui propose de remplacer son présentateur météo, parti sur un coup de tête, Deb hésite avant de donner sa réponse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Katie Leclerc (Deb) Michael Rady (Quentin Sterling) Stacey Dash (Grace) Alex Hyde-White (David) Erica Gimpel (Dr. Harris) Ben Begley (Josh) Gregory Harrison (Grant) Originaltitel: Cloudy with a Chance of Love Regie: Bradford May Drehbuch: Dan Curry, Margot Leitman, Todd Mattox