N24 Doku 22:55 bis 23:50 Dokumentation Die Aliens kommen! Sind wir bereit? USA 2011 Merken Fliegende Untertassen erscheinen am Horizont, die Invasion der Erde durch Aliens nimmt unaufhaltsam ihren Lauf. Science-Fiction-Comics und Hollywood haben das Szenario hundertfach vorweggenommen. Doch verfügen wir Erdlinge nicht längst über die Technologien, selbst Laserwaffen zu bauen und Kraftfelder als Schutzschilde zu erzeugen? Physiker, NASA-Forscher, Spezialagenten und Tüftler führen vor, was statt Science Fiction heute Fakt ist. Sollen die grünen Männchen nur kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Aliens Attack

