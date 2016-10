N24 Doku 18:50 bis 19:35 Dokumentation U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung Schrottplatz D 2011 Merken Jahrzehnte lang war die U-Bootklasse 206 Alpha das Rückgrat der deutschen U-Boot-Flottille. Die verhältnismäßig kleinen U-Boote mit je etwa 26 Mann Besatzung wurden im Herbst 2010 in Eckernförde außer Dienst gestellt. N24-Reporter Mick Locher erzählt in seiner Reportage vom Leben an Bord. Er war beim Ã?bungsschießen dabei, absolvierte einen fünftägigen U-Boot-Rettungskurs und sprach mit den Menschen, deren Arbeitsplatz tief unter Wasser war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: U-Bootklasse 206 Alpha - Letzte Schleichfahrt Richtung Schrottplatz