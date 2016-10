N24 Doku 11:00 bis 11:50 Dokumentation Die wahre Geschichte: Der Soldat James Ryan GB 2012 Merken Regisseur Steven Spielbergs oscar-prämierter Film "Der Soldat James Ryan" gilt als einer der realistischsten und intensivsten Kriegsfilme aller Zeiten. Doch was geschah tatsächlich am D-Day? Wie wirklichkeitsnah sind die gezeigten Bilder und Ereignisse? Wissenschaftler und Waffenexperten enthüllen die Wahrheit hinter den dramatischen Szenen des Films, während Historiker und Zeitzeugen die unglaubliche Geschichte des wahren Soldaten James Ryan erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: True Story