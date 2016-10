N24 Doku 09:15 bis 10:05 Magazin Welt der Wunder Auf Rettungsmission: Was können wir gegen das Bienensterben tun? Auf Rettungsmission: Was können wir gegen das Bienensterben tun? D 2015 Merken Weltweit gehen ganze Bienenvölker zu Grunde - allein in Deutschland stirbt jedes dritte. Mit den fleißigen Insekten gehen auch die Pflanzen ein, wovon wiederum der Mensch direkt betroffen ist. Welche Ursachen können für das große Bienensterben ausgemacht und wie könnte es beendet werden? Außerdem: Korkenzieher, Karaffe, Dekantierungsausgießer - welches Weinzubehör macht tatsächlich Sinn? Worin liegt die Faszination von Stretch-Limousinen? Und: Wie "magisch" sind unsere Pflanzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

