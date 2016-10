Sky Sport 2 00:45 bis 02:45 Fußball Fußball: DFB-Pokal Würzburger Kickers - 1860 München, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga - und jetzt mischen die Würzburger Kickers auch noch in der oberen Tabellenregion mit. Zu den Fußballfest-Wochen in Unterfranken gesellt sich auch die zweite Runde im Pokal mit dem bayerisch-fränkischen Duell gegen 1860 München. Kickers-Cheftrainer Bernd Hollerbach "freut sich, dass wir zu Hause spielen können. Das wird ein echter Pokalfight werden. In der Vergangenheit hatten wir bei diesen Pokal-Heimspielen immer Fußballfeste in Würzburg, das wird auch jetzt gegen die ,Löwen' der Fall sein." Einen Vorgeschmack gab es bereits Anfang Oktober in der Liga: Da behielten die Unterfranken die Oberhand und besiegten die Oberbayern 2:0. Kommentar:. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie