Bald ist Halloween und Homer dekoriert das Haus. Lisa darf dieses Jahr zum ersten Mal ins Krustyland und dort an der Halloween-Horror-Nacht teilnehmen. Doch das Ganze ist so gruselig, dass Lisa zutiefst geschockt ist und sie ab jetzt große Angst vor Halloween hat. Homer muss daraufhin die gesamte Halloween-Deko wieder wegpacken