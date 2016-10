ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Checkerwissen: Reifes Obst D 2016 16:9 HDTV Merken Woran erkennt man reifes Obst? Was sollte man schon beim Einkauf beachten? "Galileo"-Reporterin Funda Vanroy ist unterwegs und zeigt das Obst-Checkerwissen, was man gegen Schimmel tun kann, wie man exotische Früchte richtig lagert, und wie man am meisten Saft aus einer Zitrone presst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo