ProSieben 23:05 bis 00:00 Krimiserie Gotham Mamis kleines Monster USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Galavan hält Penguins Mutter in einem Lagerhaus fest. Als Penguin sie befreien will, muss er dabei zuschauen, wie sie von Tabitha grausam getötet wird. Penguin flieht und sinnt auf Rache. Galavan versetzt die Stadt in den Ausnahmezustand und tut alles, damit Penguin verhaftet wird. In der Zwischenzeit lernen sich Bruce und Silver immer besser kennen. Doch ist Silver wirklich ehrlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Camren Bicondova (Selina Kyle) James Frain (Theo Galavan) Jessica Lucas (Tabitha Galavan) Originaltitel: Gotham Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Robert Hull Kamera: Crescenzo Notarile Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16

