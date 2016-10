ProSieben 09:05 bis 09:30 Comedyserie The Big Bang Theory Noch so ein Weichei USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Howard hat Sheldon in der Hand. Er darf nämlich deren beider Idol Stephen Hawking kennenlernen und Sheldon möchte unbedingt, dass er ihm bei dieser Gelegenheit ein paar seiner Arbeiten zeigt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Stephen Hawking (Stephen Hawking) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven Silver Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 239 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 95 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 59 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 34 Min.