ProSieben 07:20 bis 07:45 Comedyserie Two and a Half Men Austern mit Erdbeeren USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan versucht alles, um endlich mit seiner neuen Freundin Lyndsey im Bett zu landen. Doch ständig kreuzt Lyndseys Sohn Eldridge auf. Nun will Alan eine Nacht im Hotel buchen. Das klappt aber auch nicht wie geplant In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Elizabeth Ho (Jasmine) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Conchata Ferrell (Berta) Graham Patrick Martin (Eldridge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

