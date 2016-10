Pro7 MAXX 13:05 bis 13:30 Trickserie Naruto Shippuden Die Tarnung fliegt auf! J 2007 Merken Das Team Kakashi ist an der Brücke zwischen Himmel und Erde angekommen. Anfangs scheint der Plan zu funktionieren, um den Spion zu überrumpeln, den sie dort treffen sollen. Doch dann kommt ein unerwarteter Gast - und alles fängt an, schief zu laufen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Naruto Shippuden Regie: Hayato Date Altersempfehlung: ab 12