Sky Sport 1 18:20 bis 20:30 Fußball Fußball: DFB-Pokal SC Freiburg - SV Sandhausen, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo Live 16:9 HDTV "Das schönste Land in Deutschlands Gau'n, das ist mein Badner Land." In Runde zwei fordert Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg Zweitligist SV Sandhausen im Badener Derby. "Wir haben Sandhausen natürlich noch aus der vergangenen Saison auf dem Bildschirm, auch wenn sich dort nach dem Trainerwechsel von Alois Schwartz zu Kenan Kocak einiges verändert hat", sagte Co-Trainer Lars Voßler nach der Auslosung. "Wir wollen die Chance auf jeden Fall nutzen, um mit einem Heimsieg die nächste Runde zu erreichen." Mit einem souveränen 4:0 bei Regionalligist SV Babelsberg 03 starteten die Breisgauer in die Pokalsaison, Sandhausen besiegte Zweitliga-Absteiger SC Paderborn in letzter Minute 2:.