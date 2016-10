Pro7 MAXX 05:20 bis 06:10 Dokumentation Operation Wild - Tierärzte in der Wildnis Ein Elefant im OP GB 2014 16:9 HDTV Merken Veterinärmediziner Steve Leonard erklärt Moderatorin Clare Balding, wie sich die rasante Weiterentwicklung der Humanmedizin weltweit auf die Tiermedizin auswirkt. In China werden Baby-Pandas mit ähnlichen Methoden am Leben gehalten wie Frühchen. Eine große Operation soll dem Gorilla Shufai in Kamerun ein besseres Leben ermöglichen. Und in einem normalen Krankenhaus in Laos soll ein Elefant mit einer Schussverletzung geröntgt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Wild