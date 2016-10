RTL NITRO 02:55 bis 04:30 Horrorfilm Mimic USA 1997 Live TV 20 40 60 80 100 Merken New York im Ausnahmezustand: Eine heimtückische Krankheit hat bereits das Leben tausender Kinder gefordert. Die Krankheitserreger werden von Insekten übertragen, die Epidemie scheint unaufhaltbar. Doch der brillanten Entomologin Dr. Susan Tyler gelingt es, eine neue Insektenart, die Judas Brut, zu kreieren. Die Tiere werden in das Biosystem New Yorks eingeschleust, sodass die Epidemie erfolgreich bekämpft werden kann. Drei Jahre später: Anders als geplant konnten einige von Susans genetisch manipulierten Laborschöpfungen überleben. Die Insekten haben sich unbemerkt in den Gewölben des New Yorker Untergrunds eingenistet und rasant vermehrt. Zudem hat sich die Spezies entscheidend weiterentwickelt und gelernt, sich per Mimikry so geschickt zu tarnen, dass sie wie ein Mensch aussehen kann. Unerkannt und ungesehen von der New Yorker Bevölkerung schlagen die "Mimics" in dunklen Gassen zu. Auch Dr. Tyler ahnt nichts davon. Einzig der kleine Chuy weiß von den Kreaturen. Aufgrund ihrer merkwürdig klackernden Geräusche nennt er sie 'Mr. Funny Shoes'. Unterdessen verschwinden immer mehr Menschen spurlos. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Dann präsentieren zwei Jungen Dr. Tyler ein riesiges Insekt, doch bevor sie es untersuchen kann, verschwindet es auf mysteriöse Weise. Zusammen mit ihrem Ehemann Dr. Peter Mann macht sich die Wissenschaftlerin auf die Suche nach weiteren Anhaltspunkten, die ihren schrecklichen Verdacht bestätigen: Die Judas Brut hat überlebt. Während Peter und sein Kollege Josh mit Hilfe des U-Bahn-Cops Leonard in den Untergrund hinabsteigen, bleibt Susan auf dem Bahnsteig zurück. Plötzlich hört sie ein Geräusch und sieht die Silhouette eines Mannes, doch das Wesen ist kein Mensch. Und auch Peter und seine Begleiter sind auf "Mimics" gestoßen. Sie kämpfen verzweifelt ums Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Sorvino (Dr. Susan Tyler) Jeremy Northam (Dr. Peter Mann) Josh Brolin (Josh) Charles S. Dutton (Leonard) Alexander Goodwin (Chuy) F. Murray Abraham (Dr. Gates) Alix Koromzay (Remy) Originaltitel: Mimic Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Matthew Robbins, Guillermo del Toro Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16