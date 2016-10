RTL NITRO 20:15 bis 22:35 Horrorfilm Wolf - Das Tier im Manne USA 1994 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der alternde Verlagslektor Will Randall wird während einer nächtlichen Fahrt durch die verschneiten Wälder von Vermont von einem Wolf gebissen, als er sich dem Tier, das verletzt auf der Straße liegt, zu nähern versucht. Von diesem Moment an ändert sich Wills gesamtes Leben. Es beginnt damit, dass Will an den Rändern der Bisswunde ungewöhnlich dichte Haare zu wachsen beginnen und er ganze neue Kräfte durch seine Adern fließen spürt. Auch Wills Sinne sind auf mysteriöse Weise sensibilisiert: Er kann Gespräche aus über 60 Metern Entfernung mithören, er braucht keine Brille mehr, und seine Geruchsfähigkeit ist extrem ausgebildet. Leidenschaft statt Lethargie treibt den bisher desillusionierten Lektor zu Höchstleistungen an. Mit ungeahnter Energie macht er sich daran, seine berufliche Position gegenüber dem Intriganten Stewart Swinton zu behaupten. Will trennt sich von seiner untreuen Ehefrau und beginnt ein Liebesverhältnis mit der schönen Laura Alden, der Tochter des Verlegers. Aber nach der ersten Nacht bei Laura wacht Will morgens blutverschmiert im Wald auf. Neben ihm liegt ein totes Reh. Ein paar Nächte später wird seine Frau ermordet. Ihr wurde die Kehle durchgebissen. Will wird die eigene Verwandlung zunehmend unheimlich. Er erkennt, dass er die blutrünstig-grausamen Eigenschaften eines Werwolfs in sich trägt, die auch für Laura zur tödlichen Gefahr werden können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Will Randall) Michelle Pfeiffer (Laura Alden) James Spader (Stewart Swinton) Kate Nelligan (Charlotte Randall) Richard Jenkins (Detektiv Bridger) Christopher Plummer (Raymond Alden) Eileen Atkins (Mary) Originaltitel: Wolf Regie: Mike Nichols Drehbuch: Jim Harrison, Wesley Strict Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16