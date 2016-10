RTL NITRO 15:10 bis 16:05 Krimiserie Matlock Der stumme Zeuge USA 1987 2016-10-26 09:40 Live TV Merken Die Ärztin Maggie Crowley veranstaltet ihre jährliche Weihnachtsparty auf der alle Gäste als Weihnachtsmänner verkleidet sind. Auch ihre kleine Tochter Wendy ist anwesend und freut sich bereits auf den heimlichen Besuch ihres Vaters, Maggies Ex-Mann Brian. Die Eheleute hatten in den letzten Jahren einen erbitterten Kampf um Wendys Sorgerecht geführt, den Maggie gewonnen hatte. Seitdem muss Brian sich eigentlich von Maggie und Wendy fernhalten. Als Maggie hinter Brians getarnten Besuch kommt und sie kurz darauf auf der Party umgebracht wird, fällt der Verdacht sofort auf Brian. Der arme Mann kommt ins Gefängnis und da er kein Geld hat, um die Kaution zu zahlen, nimmt Matlock sich der kleinen Wendy an. Nebenbei versucht er, Maggies wahren Mörder zu finden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kari Lizer (Cassie Phillips) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Bryan Cranston (Brian Emerson) Jason Evers (Dr. Jim Lord) Originaltitel: Matlock Regie: Tony Mordente Drehbuch: Robert Schlitt, Dean Hargrove Musik: Dick DeBenedictis