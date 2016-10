Sport1+ 04:30 bis 06:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt, 9. Spieltag D Merken Für die HSG Wetzlar gab es im März eine krachende Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt: Mit 23:35 gingen die Hessen in der Hölle des Nordens unter. Vor eigenem Publikum wünschen sich die Wetzlarer jetzt am 9. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga ein besseres Ergebnis. Der Vorjahreszehnte kämpft allerdings gegen Flensburger, die ihren Kader vor der Saison noch einmal aufgerüstet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball