Sport1+ 20:25 bis 22:10 Fußball Fußball Live - Jupiler Pro League Standard Lüttich - Waasland-Beveren, 11. Spieltag Tradition seit 1895: Die belgische Jupiler Pro League wird seit 120 Jahren ausgetragen und zählt zu den ältesten Fußballigen Europas. Zahlreiche namhafte Traditionsklubs wie der RSC Anderlecht, FC Brügge oder Standard Lüttich sind in der belgischen Liga vertreten. Amtierender Meister ist der FC Brügge. Belgischer Rekordchampion ist der RSC Anderlecht mit 33 Titeln. An diesem Spieltag stehen sich Standard Lüttich und Waasland-Beveren gegenüber.