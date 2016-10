TLC 23:00 bis 23:55 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Tödlicher Familienausflug USA 2015 Merken Sherman McCrary verspricht seinen Kindern das Abenteuer ihres Lebens, doch es wird ein Höllentrip: Sherman und sein Schwiegersohn Carl töten Menschen wie andere Ameisen zertreten. Etwa 22 junge Frauen sind der mörderischen Familie zum Opfer gefallen, niemand ist vor den Bestien sicher. Ihr erstes Opfer ist die hübsche Leeora Rose Looney, die in einem Donut-Shop in Lakewood, Colorado, die Spätschicht hat. Sie wird überfallen, gekidnappt und erleidet dann in den Händen der grausamen Psychopathen ein wahres Martyrium. Nach ihrem ersten Mord haben Vater und Schwiegersohn Blut geleckt. Und es soll Jahre dauern, bis die Verbrecher zur Strecke gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melanie Bales (Liz McCrary) Melissa Berkowitz (Jena Covey) Aaron Bryant (Raymond Carl Taylor) Allie Burrier (Leeora Looney) Catie Carlton (Sherri Martin) Michael Colby (Jordano's Customer) Originaltitel: Evil Kin

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 185 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 155 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 90 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 80 Min.