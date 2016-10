TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Two in a Million - Du bist nicht allein Stahlharte Jungs GB, USA 2016 Merken Bei Giovannis Geburt verkünden die Ärzte, dass er unter Zwergwuchs leidet, und erst zwei Jahre später herrscht Klarheit: Schwartz-Jampel-Syndrom. Da diese Krankheit zu den seltensten weltweit zählt, ist die Diagnose schwierig. Durch das Schwartz-Jampel-Syndrom sind Giovannis Muskeln so verkrampft, dass seine Knochen nicht normal wachsen. Deshalb ist er sehr klein, hat Gehprobleme, ständig Schmerzen und muss täglich Medikamente nehmen. Der Siebenjährige hat noch nie einen anderen Menschen getroffen, der an derselben Krankheit leidet. Als er vom neunjährigen Owen erfährt, der Tausende Kilometern entfernt lebt und ebenfalls mit der Knochenanomalie geboren wurde, keimt Hoffnung auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Two in a Million