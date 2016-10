TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Merken Die 32-jährige Indonesierin Emilie wurde als Kind adoptiert, wollte aber immer wissen, wo ihre Wurzeln sind. Vor vier Jahren beginnt sie, nach ihrer leiblichen Familie zu suchen, und hat Erfolg: Emilie findet ihre Zwillingsschwester Lin, die nur eine Stunde von ihr entfernt in Schweden lebt. Nun suchen die beiden zusammen nach ihrem Bruder Heru. Als sie einen Aufruf via Facebook starten, ist die Reaktion überwältigend. Auch Kelsey versucht, ihre Schwester Katie über Facebook zu finden, doch die Suche des amerikanischen Teenagers führt ins Nichts. Wie durch eine Fügung des Schicksals postet auch Katie kurz darauf einen Facebook-Appell, um Kelsey aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Separated at Birth