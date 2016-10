TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Die griechische Göttin und die strenge Oma USA 2014 Merken Gypsy-Brautmode ist für ihren unfassbaren Glitzer, ihre schier unendlichen Details und ihren ausladenden Umfang bekannt. Eine junge Braut mit griechischen Wurzeln verfolgt das Ehrfurcht gebietende Ziel, alles jemals zuvor da gewesene mit dem gigantischsten Hochzeitskleid aller Zeiten zu übertreffen. Für diesen Traum riskiert die 25-Jährige sogar ihre Gesundheit, denn unter dem Gewicht des Kleides droht sie zusammenzubrechen. In einer anderen Familie tobt dagegen ein Kampf der Generationen. Eine äußerst traditionsbewusste Großmutter will die ausschweifende Party zum 16. Geburtstag ihrer Enkelin verhindern und versetzt das Mädchen mit dieser strengen und unerbittlichen Haltung in Rage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding