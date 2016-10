TLC 13:15 bis 13:45 Dokusoap Geizhälse Extrem Terence / Greg USA 2012 Merken Pfennigfuchser Terence gestaltet sein Leben mit möglichst geringen finanziellen Ausgaben. So weigert er sich beispielsweise, Möbel zu kaufen oder mit seiner Familie außer Haus essen zu gehen. Anlässlich einer Familienfeier wird Terence allerdings gezwungen, tiefer in sein Portemonnaie zu greifen, und so setzt er jedem Familienmitglied strenge Budgetgrenzen. "Geizhälse extrem" begleitet zudem Greg bei einem romantischen Date. Und schon bei der ersten Annäherung will der junge Mann seine Flamme von seinen Sparerqualitäten begeistern. Ob diese Verabredung nicht schneller vorbei ist, als Greg lieb ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Cheapskates