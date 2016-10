TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Dresscode für die Nachbarn GB 2013 Merken Eine Dinnerparty mit den neuen Nachbarn oder ein eleganter Nachmittagstee in einem schicken Hotel - für diese Anlässe sollen die Kandidatinnen der heutigen "Fashionista"-Episode das perfekte Outfit finden. Und dabei natürlich die Jury sowie Gast-Jurorin, Model und Stil-Ikone Abbey Clancy vollkommen von ihrem Look überzeugen. Wer wird zwischen unzähligen Kleidern, Tops und High Heels besonders hervorstechen können: Rockabilly Jessica, die provokative Grace, die im Stile des Boho Chic gekleidete Nicola oder doch Lisa, die ihre sexy Kurven stets betont? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 358 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 118 Min.