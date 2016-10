ONE 03:25 bis 03:55 Serien Nurse Jackie Farbe der Angst USA 2009 2016-10-30 01:45 Live TV Merken Jackie muss während ihres Dienstes das Krankenhaus verlassen, da in der Schule eine Art Konferenz wegen Grace stattfindet. Dort eröffnet ein Psychologe Kevin und Jackie, dass Grace unter einer schweren Angststörung leidet. Die Schulkrankenschwester schlägt vor, ihr Antidepressiva zu geben. Jackie ist stinksauer, muss sich aber schon eingestehen, dass mit Grace etwas nicht stimmt. Wieder im Krankenhaus hilft sie Zoey dabei, damit klarzukommen, zum ersten Mal einen Patienten verloren zu haben. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Steve Buscemi Drehbuch: Christine Zander Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12