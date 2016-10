ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 120 D 2006 Stereo Live TV Merken Nachdem sie sich fast geküsst hätten, fällt es Laura und Alexander schwer, ihre Gefühle füreinander zu verbergen. Katharina bemerkt, wie verwirrt die beiden sind. Laura und Alexander wollen ihr weismachen , dass der Stress mit Robert und Maxim Schuld an ihrer Nervosität sei. Doch Katharina spürt, dass mehr hinter der Sache steckt. Also fragt sie den völlig überforderten Alexander, ob er immer noch in Laura verliebt sei... Marie entscheidet sich schließlich doch dazu, mit Lars zur Weinprobe zu fahren. Doch als sie zu ihm gehen will, sieht sie Tanja in Lars' Auto steigen. Marie ist enttäuscht. Aber Tanja erzählt ihr am nächsten Tag, dass sie die Fahrt dazu genutzt hätte, Lars von Marie vorzuschwärmen. Beim nächsten Treffen zwischen Marie und Lars ist Marie verlegen. Lars erzählt ihr, dass ihn Tanjas Geschichten über sie sehr amüsiert hätten. Marie bräuchte sich nicht zu sorgen, er hätte schon alles richtig verstanden. Als Lars geht, lässt er eine verwirrte und verliebte Marie zurück. Alfons kann nicht glauben, dass seine Frau mit Viola gemeinsame Sache machen will. Doch Hildegard lässt sich von ihrer Entscheidung nicht abbringen. Für Viola ist die Geschichte mit der eingelaufenen Pagenuniform noch nicht ausgestanden. Alfons besteht auf Schadenersatz. Aber weder Viola noch Tanja haben das nötige Geld dazu. So ist es Hildegard, die für ihre neue Freundin das Portemonnaie zückt und ihr damit aus der Patsche hilft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Anja Massoth