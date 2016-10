ONE 17:00 bis 17:45 Abenteuerserie Auf Achse Folge: 25 Sizilianische Geschäfte D 1984 2016-10-30 15:25 Stereo 16:9 Live TV Merken Auftraggeber Holzner dirigiert seine beiden Fahrer von Ungarn nach Italien um: mit Traktoren für eine Landwirtschaftsschau auf dem Hänger. Und auf einmal sind Hänger samt Zugmaschine weg. Einfach geklaut, was dortzulande ja keine Seltenheit sein soll. Als Meersdonk den Diebstahl der Polizei meldet, verdächtigt man ihn des Versicherungsbetrugs und nimmt ihm den Pass ab. Dem Auftraggeber wäre, wie er am Telefon sagt, mit einer ordentlichen Diebsstahlanzeige mehr als gedient. Doch die Dickschädel Meersdonk und Willers setzen sich höchst eigenmächtig auf die Spur ihres gestohlenen Trucks. Und bis nach Neapel und weiter führt sie die Verfolgungsjagd immer südwärts In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Roberta Manfredi (Cinzia) Karl Walter Diess (Holzner) Ugo Fangareggi (Salvatore) Franco Catalone (Ezio) Volker Prechtl (Peter) Originaltitel: Auf Achse Regie: Werner Masten Drehbuch: Christoph Fromm Kamera: Helge Weindler