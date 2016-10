ONE 12:30 bis 14:00 Drama Was bleibt D 2012 2016-10-29 05:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf Wunsch seiner Mutter Gitte fährt Marko, der seit Jahren in Berlin lebt, zu seinen Eltern aufs Land. Seine Hoffnung auf ein ruhiges Wochenende im Kreis der Familie erfüllt sich nicht. Unerwartet für alle offenbart Gitte, dass es ihr nach langer psychischer Krankheit wieder gut geht. Ihrer Bitte, sie von nun an als vollwertiges Mitglied der Familie zu behandeln, entspricht aber nur Marko - und bringt damit nicht nur die vermeintlich gut eingespielte Beziehung seiner Eltern aus dem Gleichgewicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Eidinger (Marko Heidtmann) Egon Merten (Zowie Heidtmann) Eva Meckbach (Tine Gronau) Sebastian Zimmler (Jakob Heidtmann) Corinna Harfouch (Gitte Heidtmann) Picco von Groote (Ella Staudt) Angelika Richter (DB-Kellnerin) Originaltitel: Was bleibt Regie: Hans-Christian Schmid Drehbuch: Bernd Lange Kamera: Bogumil Godfrejów Musik: The Notwist Altersempfehlung: ab 12