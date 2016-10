ONE 11:00 bis 11:30 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR Porträt der Schauspielerin Katrin Sass / Jutta Voigt "Stierblut-Jahre - Die Bohème des Ostens" / Kabarettisten-Porträts zur Leipziger Lachmesse / Neuverfilmung "Das kalte Herz" / Deutscher Buchpreis für Bodo Kirchhoff mit seiner Novelle "Widerfahrnis" / Kulturkalender D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken * Porträt der Schauspielerin Katrin Sass: Frauen, die Katrin Sass spielt, vergisst man nicht so schnell. Obwohl es fast nie die starken Frauen sind, wenig aufregend und ohne den Schwung, unbedingt gefallen zu wollen. So wurde sie in der DDR zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen und schließlich, fast schleichend, zu einem gesamtdeutschen Filmstar. Derzeit ist sie als Sängerin Dunja Hausmann in der preisgekrönten ARD-Familiensaga "Weissensee" zu erleben. "artour" begleitet Katrin Sass bei Dreharbeiten. Die Schauspielerin erzählt von den Höhen und Tiefen ihres Künstlerlebens, von ihrer Euphorie über das Ende der DDR und dem gleichzeitigen Verlust ihrer Popularität, von ihrer Alkoholkrankheit, die sie fast das Leben kostete, und dem Glück ihres Comebacks durch den Film "Good Bye Lenin", der in vielen Ländern zu sehen war. Autor: Lutz Pehnert * Jutta Voigt "Stierblut-Jahre - Die Bohème des Ostens": Es war einmal ein Land, in dem Lampen ohne Fransen und Kaffeetassen ohne Blümchen die Parteitage beschäftigten. Ein Land, aus dem man nicht rauskonnte, nicht nach Paris, nicht nach Venedig. Können Sie sich vorstellen, dass es in diesem Land ein Leben gab, das leicht war und bunt, verzweifelt und verspielt zugleich - das Leben der Bohème? Die Frage stellt die Feuilletonistin Jutta Voigt am Anfang ihres neuen Buches "Stierblut-Jahre", um dann über Orte und Leute zu erzählen, die man überall auf der Welt vermutet hätte, nur nicht in der DDR. Die DDR, so scheint es, war das Land der Bohemiens. Zeit gab es im Übermaß, Geld spielte keine Rolle, der Alkohol war billig. Phantasie und eine unbändige Lebenslust entluden sich auf Festen und bei Aktionen. Die Fotografin Sibylle Bergemann mietete in Hoppenrade bei Berlin für 34,70 Mark im Monat ein altes Schloss, wo Modenschauen und Maskeraden stattfanden, wo sich Angelica Domröse in Hilmar Thate verliebte, Heiner Müller auf einer Luftmatratze kampierte und die junge Katharina Thalbach als Model posierte. Man trug indische Blusen und bunte Stirnbänder, hörte Hippie-Musik und empfand, was man auf der ganzen Welt empfand: Make love not war. Auch in Halle, Dresden oder Leipzig geschah Unerhörtes, feierten junge Leute in der Kanalisation an weiß gedeckten Tischen bei Dixieland-Musik, die aus dem Gullydeckel aufstieg und Polizisten nachdenklich machte. Künstler wie Hendrik Grimmling organisierten groß angelegte, illegale Ausstellungen in den Leipziger Messehallen und Thomas Krüger, heute Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, flanierte im langen Kapitänsmantel und Filzhut als Don Camillo durch Plagwitz, trug einen langen Bart, den so genannten Widerstandsbart, und spielte in der Band "Schlimme Limonade". Der Bohème des Ostens ging es darum, in der Erstarrung die Bewegung nicht zu verlernen, wach zu bleiben, "Grönland" zu entkommen, dem kalten. Sie wollte die DDR vergessen und doch bei ihr bleiben, so gut wie möglich leben, heute, nicht morgen. Das Leben musste doch irgendwie Spaß machen, auch unter widrigen Umständen. Autorin: Gabriele Denecke * Kabarettisten-Porträts zur Leipziger Lachmesse: Die 26. Lachmesse in Leipzig ist in vollem Gang. Superlative sind dieses Jahr in Mode: 89 Vorstellungen mit 150 Künstlern an 14 Veranstaltungsorten. Die Jürgen Hart Matinee am Sonntagvormittag in der Leipziger Oper hat sogar zwei Gastgeber. Zum einen die eingefleischte Leipziger Kabarettistin Anke Geißler und den weitgehend integrierten Kabarettisten Mathias Tretter, der erst 2007 vom Fränkischen ins Sächsische wechselte. Mathias Tretter ist für sein aktuelles Programm "Selfi" mit dem "Leipziger Löwenzahn", dem Preis der Lachmesse, ausgezeichnet worden und er muss Kabarett machen, um den ganzen politischen Irrsinn auszuhalten, wie er sagt. Anke Geißler ist dagegen nie allein auf der Bühne. Bei ihr ist aktuell eine halbe Hausgemeinschaft in Aufruhr und sie spielt alle Rollen selbst. "artour" porträtiert die beiden Kabarettisten vor ihrer großen Show, der "Jürgen Hart Matinee", die von MDR Kultur au In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Bille Originaltitel: artour