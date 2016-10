SWR 03:20 bis 03:50 Comedy Freunde in der Mäulesmühle präsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Albin (Albin Braig) glaubt, sein Glück in seinem Schrebergarten zu finden und damit ein Lebensziel erreicht zu haben. Wie immer hat sein Chef Karle (Karlheinz Hartmann) als Realist große Bedenken. Doch Albin lässt sich nicht von seinem Hirngespinst abbringen. Als bodenständige Pfälzerin besingt Traudel Kern mit Unterstützung der Pianistin Martina Knochel Alltagssituationen, die ins Komische führen. Pfälzischer Humor in Wort und Gesang. Als echter Freund wird Kalle Pohl begrüßt. Er ist ein alter Hase auf den Brettern, die die Welt bedeuten und serviert in alter Frische und neuem Humor sein Programm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Traudel Kern, Kalle Pohl, Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle