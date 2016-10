SWR 01:20 bis 02:05 Show Michael Altinger - Das Beste! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Geboren im niederbayerischen Landshut und aufgewachsen in Bachmehring bei Wasserburg am Inn strebte Michael Altinger in seiner Kindheit nichts Geringeres als das Amt des Papstes an. Doch er studierte Sozialpädagogik und entschied sich für andere Wirkungsstätten als den Vatikan: die Theaterbühne, das Kabarett und das Fernsehen. Er ist ein begnadeter Parodist und wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Ob im "schlachthof", bei den "Komikern" oder als Solokabarettist: Seine locker-lässige Art, Schlagfertigkeit, schauspielerisches Talent und nicht zuletzt seine ausgeprägte Mimik und Gestik machen ihn zu einem faszinierenden Vollblutkabarettisten. Der Mann ist jedem Thema gewachsen: ob Wasabi oder bayerisches Brauchtum, Smartphones für Kinder oder die Sehnsucht nach den 80er-Jahren: "Michael Altinger - Das Beste!" ist ein Remix aus rund 20 Jahren Kabarett und Comedy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Michael Altinger - Das Beste!