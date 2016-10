SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister Xondheit / Heimatdichter D 2016 2016-10-25 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Amtsbote Hannes (Albin Braig) nützt die Erkältung seines Bürgermeisters (Karlheinz Hartmann), um ihn von dem Besuch der Sauna zu überzeugen. Das gefällt dem Bürgermeister gar nicht, vor allem, als er erfährt, dass seine Mitbürger im verhassten Schriedingen freudig zusammen saunieren, zu seinem großen Entsetzen auch noch gemischt, was seinem Begriff von Anstand völlig zuwider ist. Als er hört, dass seine Frau mit von der Partie ist, muss er seine Meinung wohl ändern. Dass sein Amtsbote am Heimatdichterwettbewerb teilnehmen will, kann der Bürgermeister als Chef nicht ertragen. Er bemüht sich, das Dichten zu erlernen, wobei ihm sein Amtsbote Hannes assistiert. Leider nicht zu seinem besten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister