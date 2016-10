SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Wetterseminar für Segler / Tagesthema: Krankmeldung / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Verlorener Klang / Abenteuer Haushalt: Besser kochen - Nudeln mit Salsiccia und Majoran / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Roboter D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Wetterseminar für Segler Alle reden übers Wetter, aber wie man es richtig erkennt, ist gerade für Segler wichtig. Wir haben den Meteorologen Kai Biermann beim Wetterseminar für Hobbysegler in der Nordsee begleitet. Und man staunt, was man so alles an den Wolken ablesen kann. Tagesthema: Krankmeldung Mit Susanne Wenz, verdi Landesbezirk Baden-Württemberg Gerade jetzt im Herbst häufen sich die Erkrankungen. Erkältungen, Rückenbeschwerden und Magen-Darm-Krankheiten sind die häufigsten Ursachen für Krankmeldungen. Doch wie verhält man sich als Arbeitnehmer richtig? Was darf man, was nicht und was muss man beachten, um keine Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber zu bekommen? Dafür ist Susanne Wenz von der Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Baden-Württemberg zu Gast im Studio. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Verlorener Klang Uns modernen Menschen ist ja das Recyceln in Fleisch und Blut übergangen: Altpapier, Elektroschrott, Plastik - alles wird in Deutschland mittlerweile wiederverwertet. Jetzt haben Tübinger Wissenschaftler festgestellt: Recycling gab's auch schon im 16. Jahrhundert. Im Kloster Bebenhausen wurde das Notenblatt-Recycling in großem Stil betrieben. Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Nudeln mit Salsiccia und Majoran Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Heute ist Weltnudeltag. Aus diesem Grund verrät Martin Gehrlein sein bewährtes, gelingsicheres Rezept für selbst gemachten Nudelteig. Mit zurückhaltenden Begleitern wie Salsiccia und Majoran, kommen das unwiderstehliche Nudelaroma und die perfekte Konsistenz gut zur Geltung. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Roboter Mit Prof. Tamim Asfour, Roboter-Entwickler Roboter sind heute aus Fabriken kaum mehr wegzudenken. Für viele schwere, laute, schmutzige Arbeiten sind sie da. Aber wie ist das bei uns zuhause? Wäre das nicht super, wenn daheim ein Roboter die vielen täglichen lästigen Aufgaben machen würde? Prof. Asfour entwickelt in Karlsruhe menschenähnliche, also humanoide Roboter. Er setzt sie in einer Laborküche ein, um zu prüfen, welche Fertigkeiten ihnen für alltägliche Arbeiten noch fehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Susanne Wenz (verdi Landesbezirk Baden-Württemberg), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Prof. Tamim Asfour (Roboter-Entwickler) Originaltitel: Kaffee oder Tee