SWR 10:50 bis 11:35 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Heute gibt es Salbei-Zitronenhähnchen, am Herd steht Theresa Baumgärtner / Zuschauerfragen zum Thema: Funktionskleidung für draußen / Gute Idee: Kissen mit Blättern und Blütenfüllung / Erkältung behandeln mit pflanzlichen Mitteln / Theresa Baumgärtner / Funktionsjacken richtig imprägnieren / Schuhpflegetipps / Leuchthalsbänder / Quiz D 2016 Unter dem Motto ?leben & genießen? gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. Moderation: Florian Weber Gäste: Gäste: Prof. Dr. Lutz Vossebein (Hochschule Niederrhein, Textil- und Bekleidungstechnik) Originaltitel: ARD-Buffet