RTL II 03:05 bis 03:45 Mysteryserie The Walking Dead Kein Tag ohne Unglück USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Einige Monate sind vergangen und die Gruppe fühlt sich sichtlich wohl an ihrem ausgebauten Zufluchtsort, an dem sie sich so gut wie möglich selbst versorgt. Trotzdem sind Besorgungsfahrten immer noch notwendig - und nicht weniger gefährlich geworden. Als Rick einer geheimnisvollen Überlebenden begegnet, bringt er sich in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Michael Satrazemi Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16